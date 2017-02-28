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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile referandum genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde tüm illere genelge gönderdi.

28.02.2017 - 09:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen “Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması” konulu genelge, seçim sandıklarının kurulacağı okullara da iletildi.

81 İLDE HALK OYLAMASI GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Genelgede referandum tedbirleri şöyle sıralandı:

- 81 ilde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılacak.

- İl halk oylaması güvenlik planları hazırlanacak.

- Güvenlik güçlerine Yüksek Seçim Kurulu kararları ve yapılacaklarla ilgili hizmetiçi eğitim verilecek.

- Seçim yasaklarının başlayacağı 8 Nisan’a kadar ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunularak seçim büroları açılabilecek.

YOL KONTROLLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

- Yol kontrol uygulamaları ve istihbari çalışmalara ağırlık verilecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekât Merkezi kurulacak.

- Enerji dağıtım merkezleri, petrol ve doğalgaz boru hatları korunacak. Güvenlik korucusu ve gönüllü koruculardan faydalanılacak.

- Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde genel emniyet tedbirleri artırılacak.

- Baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma gibi faaliyetlere karşı tedbirler alınacak.

- Sandık kurulacak okulların teknik altyapısı gözden geçirilecek.

- Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve siyasi parti genel başkanlarının katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerinin sağlanması için tedbirler üst seviyede alınacak.

UMUMİ EĞLENCE YERLERİ OY VERME SÜRECİNDE KAPALI TUTULACAK

- Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.

- Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.

- Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması sağlanacak.

- Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

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