İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile referandum genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen “Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması” konulu genelge, seçim sandıklarının kurulacağı okullara da iletildi.

81 İLDE HALK OYLAMASI GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Genelgede referandum tedbirleri şöyle sıralandı:

- 81 ilde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılacak.

- İl halk oylaması güvenlik planları hazırlanacak.

- Güvenlik güçlerine Yüksek Seçim Kurulu kararları ve yapılacaklarla ilgili hizmetiçi eğitim verilecek.

- Seçim yasaklarının başlayacağı 8 Nisan’a kadar ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunularak seçim büroları açılabilecek.

YOL KONTROLLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

- Yol kontrol uygulamaları ve istihbari çalışmalara ağırlık verilecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekât Merkezi kurulacak.

- Enerji dağıtım merkezleri, petrol ve doğalgaz boru hatları korunacak. Güvenlik korucusu ve gönüllü koruculardan faydalanılacak.

- Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde genel emniyet tedbirleri artırılacak.

- Baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma gibi faaliyetlere karşı tedbirler alınacak.

- Sandık kurulacak okulların teknik altyapısı gözden geçirilecek.

- Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve siyasi parti genel başkanlarının katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerinin sağlanması için tedbirler üst seviyede alınacak.

UMUMİ EĞLENCE YERLERİ OY VERME SÜRECİNDE KAPALI TUTULACAK

- Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.

- Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.

- Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması sağlanacak.

- Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.