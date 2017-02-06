İçişleri Bakanlığı'ndan haftalık terör bilançosu

Haftalık terör bilançocu İçişleri Bakanlığı sitesinden yayınlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 Şubat 2017 Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748, ayrıca hafta boyunca yapılan operasyonlarda 72 olmak üzere toplam 820 kişi gözaltına alınmıştır.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 287 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 29’u tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 73‘ü tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2’si tutuklanmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

5’i sağ yakalanan,

7’si teslim olan olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 1 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,

Tuzaklanan 46 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

1.850 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

3’ü uzun namlulu Kaleşnikov olmak üzere toplam 27 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 71 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 740 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 11.501.039 TL olan;

897 kg Esrar,

160 kg 110 gr Eroin,

10 kg 720 gr Sentetik Kannabinoid maddesi,

7.213 adet Uyuşturucu Hap,

6 kg Metamfetamin,

92 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 10.753.738 TL olan; 1.488.134 adet Kaçak Sigara,

84.200 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 1.219 kişi gözaltına alınmış, 160’ı tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

220’si denizlerde olmak üzere 1.286 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 76 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 25’i tutuklanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.