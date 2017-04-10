İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadele bilançosu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3-10 Nisan tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 456 operasyon gerçekleştirildi.

570 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 570 kişi gözaltına alındı.

43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı.