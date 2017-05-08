İçişleri: Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Haftalık olarak İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanan veriler şu şekilde;

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 417 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 214 kişi gözaltına alınmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 31 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 891 kişi gözaltına alınmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

► 4’ü ölü, (1 İstanbul, 3 Hakkâri)

► 6’sı teslim, (5 Şırnak/Silopi, 1 Mardin)

► 7’si sağ (4 Şanlıurfa, 2 Mardin, 1 Antalya )

olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

► 279’u ağır ve uzun namlulu (2 Doçka, 5 Havan, 7 Roketatar, 2 Lav, 1 Zagros, 6 Kanas, 10 Bixi, 1 M-16, 1 MG-3, 215 Kalaşnikov, 23 G-3, 4 Mavzer, 2 Hk-33) toplam 297 adet silah,

► 1.545 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

► 198 el bombası,

► 50.107 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

► Tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

► Teröristler tarafından kullanılan, 13 ilde (4 Bingöl, 6 Bitlis, 1 Hakkâri, 1 Muş, 1 Siirt, 7 Şırnak, 2 Tunceli, 1 Ağrı, 1 Erzurum, 2 Kars, 2 Mardin, 1 Tokat, 1 Van) 30 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 68 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 600 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 27.874.544 TL olan;

► 1.071 Kg esrar,

► 469 kg eroin,

► 1 kg kokain,

► 10 kg metamfetamin

► 67 kg sentetik kannabinoid maddesi,

► 10.731 kök kenevir,

► 126.539 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 5.590.611 TL olan;

►685.136 adet kaçak sigara,

►172.752 litre akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 880 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik olarak 13 ilde (Kahramanmaraş, Mersin, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Batman, Antalya, Aydın, Kilis, Van, İstanbul) yapılan operasyonlarda 81 kişi gözaltına alınmıştır.

* Yine ülke genelinde bu sabah itibari ile başlayan, narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheliye yönelik 7.200 personelin katılımıyla eş zamanlı “Narko – Sokak Operasyonu” devam etmektedir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 120 kişiden 41’i gözaltına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

32’si denizlerde olmak üzere 1.980 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 192 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.