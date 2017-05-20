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İçişleri'nden Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediyesi hakkında toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan eylemler nedeniyle soruşturma başlattı.

20.05.2017 - 17:36
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İçişleri'nden Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı ve açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"19 MAYIS HUZUR İÇİNDE KUTLANMIŞTIR"

"19 Mayıs törenleri, ülkemizde, istiklal mücadelesinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve kahraman milletimize yakışır vaziyette, diğer bütün illerimizde olduğu gibi İlimizde de milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla, huzur içinde kutlanmıştır. Valilik olarak temel görevimiz, bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

"BELEDİYE BAŞKANI TOPLUMUN ORTAK DEĞERLERİNİ İSTİSMAR ETMİŞTİR"

Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, “Gençlik Festivali” adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir. Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir. Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile, “31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi” de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen, ilgili Belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle işbirliğinden kaçınarak, Ortaköy meydanında, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır.

"KONUYU SİYASİ MALZEME ARACINA DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR"

Yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığı’na herhangi bir sonuç üretmediği, 19 Mayıs’taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da, konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı’nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır.

"CHP'NİN TALEBİNE İZİN VERİLDİ"

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı’nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığı’na, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

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