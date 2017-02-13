İçişleri'nden haftalık terör bilançosu açıklaması

6 Şubat-13 Şubar arasında yaşanan olaylar ve düzenlenen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 26 kişi tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

792 kişi gözaltına alınmış bunlardan 147‘si tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

1’i ölü

1’i yaralı

6’sı sağ yakalanan,

1’i teslim olan olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 4 ilde (Tunceli-6, Bitlis-1, Hatay-1, Diyarbakır-7) 15 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,

Tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

625 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

12’si ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 1 Bixi, 9 Kaleşnikov, 1 M-16) olmak üzere toplam 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 74 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 556 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 18.365.100 TL olan;

3 ton 636 kg Esrar,

4 kg Kokain,

43 kg 534 gr Eroin,

11.624 adet Uyuşturucu Hap,

2 kg 729 gr Metamfetamin,

1 kg 745 gr Sentetik Kannabinoid,

7.285 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 6.550.640 TL olan;

891.400 adet Kaçak Sigara,

77.110 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 868 kişi gözaltına alınmış, 39 kişi tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

134’ü denizlerde olmak üzere 3.049 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 95 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 33’ü tutuklanmıştır.