İçişleri'nden haftalık terör bilançosu açıklaması

20 Şubat-27 Şubat 2017 tarihleri arasında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan haftalık açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekât (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 178 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32 kişi tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

855 kişi gözaltına alınmış bunlardan 48‘i tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişi gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı: Son bir hafta içerisinde 36 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'den gözaltına alınan 855 kişiden 45'i tutuklandı.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

18’i ölü

2’si yaralı

4’ü sağ yakalanan,

12’si teslim olan olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 8 ilde (Tunceli-5, Bingöl-3, Bitlis-1, Diyarbakır-4, Mardin 5, Batman 5, Şırnak-1, Hakkâri-2) 26 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,

Tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

90 kg plastik patlayıcı ve 1.210 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

87 El Bombası,

24’ü ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar, 3 Bixi, 1 Kanas, 19 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 42 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 72 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 597 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 10.911.663 TL olan;

1 ton 114 kg Esrar,

122 kg Eroin,

1 kg Afyon,

5 kg Metamfetamin,

2 kg Kokain,

5.278 adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 12.137.743 TL olan;

1.713.233 adet Kaçak Sigara,

31.546 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 788 kişi gözaltına alınmış, 49 kişi tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

256’sı denizlerde olmak üzere 1.846 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 88 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 12’si tutuklanmıştır.