'İçki içme' diyen dedesini bıçakladı

Tekirdağ'ın Saray'ın Kemal Paşa Mahallesi Murat Günay Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda gece eve alkollü olarak geldiği belirtilen 28 yaşındaki Kurtuluş Cengiz'i dedesi Paşa Cengiz, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu almaması konusunda uyardı.
BIÇAKLAYARAK KULAĞINI KESTİ
Tartışma sırasında Kurtuluş Cengiz, eline geçirdiği bıçakla dedesini 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti. Evde bulananların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Paşa Cengiz'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Hastane ameliyat edilen Cengiz'in tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Gelen polis ekiplerine teslim olan Kurtuluş Cengiz, gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturması tamamlanan Cengiz, adliyeye sevk edildi.