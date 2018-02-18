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İçki şişelerini vücutlarına sardılar

Edirne'de iki Bulgar vatandaşının üzerinde kaçak içki ve sigara bulundu.

AA | 18.02.2018 - 14:54..
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Jandarma ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı önündeki arama noktasında, sınır kapısından çıkarak Edirne'ye doğru yürüyen Bulgar vatandaşları İ.A.Z. ve S.D.I.'yı durdurdu.

16 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ VE SİGARA

Şüphelilerin üzerinde bir şeyler olduğunu fark eden ekipler üst araması yaptı. İ.A.Z. ve S.D.I.'nın vücuduna koli bandıyla sarılmış 16 şişe gümrük kaçağı içki ile sigara ele geçirdi.

İçki şişelerini vücutlarına sardılar

Zanlıların gümrükten geçebilmek böyle bir yönteme başvurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

İçki şişelerini vücutlarına sardılar

İçki şişelerini vücutlarına sardılar

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