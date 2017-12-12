İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toptancı Hal Kompleksi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. da hale geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk'e ateş etti. Bir çocuk babası Mehmet Öztürk, vucuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan İlyas A. ise halde bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen 07 MJE 06 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

MAKTÜLÜN KAMYONETİNDE BİRA KUTULARI VE TÜFEK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlek ekipi geldi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü şahitlerin ifadesini alan polisin yaptığı inceleme Öztürk'ün kamyonetinde boş bira kutuları ve zanlının kaçarken bıraktığı pompalı tüfek bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

YEMEK VE İÇKİ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ DİYE..

Polisin başlattığı soruşturmada zanlı İlyas A., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlı İlyas A.'nın verdiği ilk ifadesinde Mehmet Öztürk’ü kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını ve buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.