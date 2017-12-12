taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.156
USD
3,8338
EURO
4,5148
ALTIN
153,12
PETR
64,7900

İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

Antalya'da İlyas A., yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA | 12.12.2017 - 01:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kepez ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Toptancı Hal Kompleksi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. da hale geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından İlyas A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Öztürk'e ateş etti. Bir çocuk babası Mehmet Öztürk, vucuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan İlyas A. ise halde bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen 07 MJE 06 plakalı hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

MAKTÜLÜN KAMYONETİNDE BİRA KUTULARI VE TÜFEK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlek ekipi geldi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Görgü şahitlerin ifadesini alan polisin yaptığı inceleme Öztürk'ün kamyonetinde boş bira kutuları ve zanlının kaçarken bıraktığı pompalı tüfek bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

YEMEK VE İÇKİ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ DİYE..

Polisin başlattığı soruşturmada zanlı İlyas A., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlı İlyas A.'nın verdiği ilk ifadesinde Mehmet Öztürk’ü kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını ve buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir
Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası
Sinop'ta kaçak sülük toplayan şahıslar suçüstü yakalandı.
Yönetmen cinayeti zanlısı tutuklandı
Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan figüran Osman A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu'nda metruk binada çökme: 1 ölü
Beyoğlu'nda çatısı çöken metruk binada kalan kişi hayatını kaybetti.
Otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

9
İsveç'te yılın kahramanı bir Türk kadını

İsveç'te yılın kahramanı bir Türk kadını

1
İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

İçki ve yemek sözünü yerine getirmeyen arkadaşını öldürdü

3
İsrail binlerce Filistinli hastayı ölüme terk etti

İsrail binlerce Filistinli hastayı ölüme terk etti

0
AK Partili Elitaş CHP'nin belgelerini kürsüde yırttı

AK Partili Elitaş CHP'nin belgelerini kürsüde yırttı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM