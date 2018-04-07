ABD’deki bir müzik festivalinde kaydedilen görüntüler, ‘içkiye ilaç atma’ meselesinin hala ne kadar yaygın gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Müzik festivalinde selfie çekmek için en doğru açıyı yakalamaya çalışan genç kadın, farkına varmadan içkisine ilaç atıp uzaklaşan genç adamı kayıt altına aldı.

PAYLAŞIM YAPMAK İÇİN GÖRÜNTÜLERE GÖZ ATTI

Art arda çektiği görüntülere, paylaşım yapmak için bakan genç kadın, arkasında gerçekleşen anları gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Görüntüler, insanların içeceklerine ilaç atılmasının ne kadar anlık gerçekleştiğiyle lzleyenleri yüzleştirirken, yarattığı farkındalık nedeniyle oldukça çok sayıda yorum aldı.

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti VİDEO