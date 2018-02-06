İclal Aydın'dan yeni kitap

Birbirine çok bağlı üç kardeşin Ayvalık’ta başlayan hikâyesi İstanbul’a uzanacak, her birini hayal ettiklerinden çok başka bir gelecek kucaklayacaktı. Türkân, Dönüş ve Derya’nın masal gibi hayatı, ayrılıklar, hastalıklar, kayıplarla sarsılsa da sığınacakları limanları, dinlenecek toprakları hep vardı.

Ve bazen hayat en büyük sıkıntılardan sonra derlenip toplanır, mutluluklara en büyük korkulardan sonra ulaşılırdı. Eski bir Yeşilçam filmi atmosferinde, denize açılan çam kokulu sokaklarda geçen, kurgusu güçlü, karakterleri zengin, umutlu, iyileştiren bir roman Üç Kız Kardeş.

İclal Aydın

Yazar: İclal Aydın

Yayınevi: Artemis Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 372

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