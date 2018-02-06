taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.516
USD
3,7848
EURO
4,6683
ALTIN
162,20
PETR
66,8400

İclal Aydın'dan yeni kitap

İclal Aydın’ın merakla beklenen yeni romanı 'Üç Kız Kardeş', Artemis Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 16:47..
  1. Haberler
  2. Kitap

Birbirine çok bağlı üç kardeşin Ayvalık’ta başlayan hikâyesi İstanbul’a uzanacak, her birini hayal ettiklerinden çok başka bir gelecek kucaklayacaktı. Türkân, Dönüş ve Derya’nın masal gibi hayatı, ayrılıklar, hastalıklar, kayıplarla sarsılsa da sığınacakları limanları, dinlenecek toprakları hep vardı.

İclal Aydın'dan yeni kitap

Ve bazen hayat en büyük sıkıntılardan sonra derlenip toplanır, mutluluklara en büyük korkulardan sonra ulaşılırdı. Eski bir Yeşilçam filmi atmosferinde, denize açılan çam kokulu sokaklarda geçen, kurgusu güçlü, karakterleri zengin, umutlu, iyileştiren bir roman Üç Kız Kardeş.

İclal Aydın'dan yeni kitap

İclal Aydın

Yazar: İclal Aydın

Yayınevi: Artemis Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 372

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

42
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

52
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

51
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

260
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

61
CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

26
Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM