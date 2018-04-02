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Samsun'da içme suyu hasreti sona eriyor

Çarşamba ilçesinin kırsal kesimindeki üç mahallenin içme suyu hasreti sona eriyor.

İHA | 02.04.2018 - 10:01..
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Çarşamba ilçesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor. Üç mahalleye içme suyu verilmesi için hat inşa ediliyor.

Samsun'da içme suyu hasreti sona eriyor

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Çarşamba ilçesinin Selimiye, Porsuk ve Şeyh Güven Mahalleleri içme suyu inşaatının 3 milyon 500 bin liraya mal olacağına belirten Kamil Demircioğlu, "Çarşamba ilçesinin kırsal kesimindeki üç mahallede 22 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinde içme suyu depoları ile terfi binasının inşaat çalışmaları ise yoğun tempoda devam etmektedir” dedi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Samsun’a bağlı ilçelerin kırsal bölgesindeki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için göreve talip olduklarını kaydeden Kamil Demircioğlu, "Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerin içme suyu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Kırsal bölgelerde yıllardır içme suyu hasreti çeken vatandaşlarımızın derdine derman olmak için ne gerekiyorsa yapmaya da kararlıyız." diye konuştu.

Samsun'da içme suyu hasreti sona eriyor

5 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Demircioğlu, Selimiye, Porsuk ve Şeyh Güven mahallelerindeki içme suyu inşaatına 5 Eylül 2017 tarihinde başladıklarını, bu projenin 5 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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