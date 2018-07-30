İcra memurları tarafından götürülen kızla ilgili soruşturma

Güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., 31 Mayıs'ta Zonguldak Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.'nin velayeti, mahkeme tarafından babaya verildi.

Anneye ise çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y., kızını almak istedi.

ANNESİNE GİTMEK İSTEMEDİ

Ancak Yıldırım'ın iddiasına göre Z.Y. annesine gitmek istemedi. Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, birlikte vakit geçirerek çocuğun psikolojisinde olumlu etki yapabileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden F.Y., eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün vazgeçerek gitmedi. F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi'nde bulunan İcra Müdürlüğüne 'çocukla kişisel ilişki kurulması' maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

KIZI KUR'AN KURSUNDAN ALDILAR

Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım'ın evine gitti. Yıldırım, çocuğunun Kur'an kursunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kur'an kursuna giden ekipler, Z.Y.'yi dışarı çıkardı.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Olayın tepkilere neden olmasının ardından soruşturma başlatıldı. Ayrıca anne-baba ve çocuğa psikolojik destek verilmesi kararlaştırıldı.

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