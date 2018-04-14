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İçsel yolculuğa çıkış rehberi: Mavi Orman

Yazar ve yoga eğitmeni Defne Suman, içsel yolculuğa ve nihayetinde dönüşümü tamamlamaya, sizi de arkadaş ediyor.

Özel Haber | 14.04.2018 - 13:53..
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İçsel yolculuğa çıkış rehberi: Mavi Orman

mavi orman

Defne Suman, “Mavi Orman”da insanın kendi içine doğru yapacağı yolculuğa çıkması ve dönüşümünü tamamlaması için ilham veren bir kitap. Bu kitap, size dünyaya geliş nedeninizi bulmanızda rehber olabilir.

İçsel yolculuğa çıkış rehberi: Mavi Orman

(Defne Suman)

MAVİ ORMAN

Mavi Orman, fiziksel ya da ruhsal gereçler ile sizi hayata bağlıyor. Mevlana’nın varlığı, hesapsız kitapsız yolculuklar, pop şarkılar, markalar, reklamlar, sevgililer, aldatmalar, ölüm ve birbirine harman yoga asanaları; hepsi ve daha fazlası enfes bir uyum içinde sizi bekliyor.

Sahiden yaşamak nedir, anlamını kavratacak, aslında kimsiniz tanımanızı sağlayacak… İnsan olmanın dayanılmaz hafifliğini hissedecek, huzursuzluğun aslında huzura giden yol olduğunu keşfedeceksiniz.

Suman, sadece yoga ve Uzakdoğu felsefesi ile ilgilenenleri değil, tüm insanları bu yolculuğa ve nihayetinde arkadaş olmaya davet ediyor…

İçsel yolculuğa çıkış rehberi: Mavi Orman

Mavi Orman

Defne Suman

Doğan Novus

S.: 304

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