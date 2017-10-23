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İçişleri Bakanlığı: 64 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

23.10.2017 - 10:14
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İçişleri Bakanlığı, 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlar tarafından bin 455 operasyon yapıldığını,  terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 859'u terör (PKK/KCK 131, AŞIRI SOL 16, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 643), 4 bin 645'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 145'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 649 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; Son 1 haftada yurt içinde toplam 45'i ölü, 8'i sağ, 11'i teslim olmak üzere toplam 64 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN KIŞ HAZIRLIĞI YOK EDİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda Siirt,  Diyarbakır, Van, Erzincan, Hakkâri, Tokat ve Adıyaman'da 15 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 2 ton gıda maddesi, 22'si ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 266 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 18 el bombası, 2 bin 408 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 36 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

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