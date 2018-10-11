İdam cezası alan 100 yaşındaki mahkum için af kampanyası

Imo eyaletinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı bir kişiyi adam tutarak öldürtmekten hüküm giyen Egbunuche'nin sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor.

Mahkuma, 2014'te aynı suçtan idam cezasına çarptırılan oğlu bakıyor.

AF KAMPANYASI BAŞLATILDI

Celestine Egbunuche 4 Ağustos'ta 100 yaşına bastı. Yerel bir gazetenin doğum gününü haber yapmasıyla hem idam mahkumlarının idam için hapiste geçirdiği sürenin uzunluğu hem de idam cezası ülke genelinde tartışılmaya başlandı.

HUZUR İÇİNDE ÖLSÜN

Ezeona, başlattıkları kampanyayla hem Egbunuche'nin serbest kalmasını hem de diğer mahkumların durumunun gözden geçirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek "Herkes ikinci bir şansı hak ediyor. Imo eyaleti Başsavcısı Miletus Nlemedim, Egbunuche için af çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Şimdi valinin onayı bekleniyor. Oğlu Paul Egbunuche da babasının serbest kalacağından umutlu ve "O zaman hapiste ölmek yerine evinde huzur içinde ölebilir" yorumunda bulundu.