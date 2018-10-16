İdam tartışması yeniden gündemde

Türkiye gündemi son dönemde oldukça yoğun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerden önce işaret ettiği af teklifi tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AF TEKLİFİ

AK Parti henüz bu konudaki net kararını açıklamadı. CHP de, AK Parti'nin kararına göre tavır belirleyecek.

Af teklifi gündemdeki yerini korurken BBP'den farklı bir çıkış geldi.

İDAM TEKLİFİ

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın konuğu olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam için çalışma yaptıklarını ve Meclis'e getireceklerini açıkladı.

Destici, idamın kesinlikle gelmesi gerektiğini savundu.

Mustafa Destici: İdam istiyoruz VİDEO