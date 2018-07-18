Kale Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çorum Kalesi'ne giden bir grup genç, kalenin surlarına çıkmak için aralarında iddiaya girdi. Gençlerden 4'ü yaklaşık 8 metre yükseklikteki surlara çıktı. Diğer grup ise bölgeden uzaklaştı.

İddiya girip çıktıkları kale surlarından inemediler VİDEO



ÇIKTIKLARI SURLARDA MAHSUR KALDILAR

Surlara çıkan gençler bu kez aşağıya inemeyince burada mahsur kaldı. Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan gençler, yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Gençler itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden indirildi. Dört genç ifadeleri alınmak üzere polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.