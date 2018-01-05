İdil Fırat’ın acı günü

Seyhan İdil, dün Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

ESKİ SEVGİLİSİ DE GELDİ

İdil Fırat taziyeleri annesi Sibel Kerimoğlu ve teyzesi Oya İdil Gençoğlu ile birlikte kabul etti. Cenaze törenine İdil Fırat’ın eski sevgilisi Engin Öztürk de katıldı. Ünlü oyuncu, Fırat’a sarılarak onu teselli etti.

İdil Fırat fotoğraflarını çeken muhabirleri ise “Lütfen bu acı günümde haberinizi dikkatli yazın, Engin’in benim ailemle de bir hukuku var, taziye ve teselliye geldi” diye uyardı.