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İdil Fırat'ın babası Murat Dalkılıç'ı istemiyor

Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini geçen günlerde sonlandıran Murat Dalkılıç bu aralar sürekli aşk haberleriyle gündeme geliyor.

25.10.2017 - 08:05
  1. Haberler
  2. Magazin

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Eski eşi Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra Murat Dalkılıç'ın önce 'Soktuğu Duruma Bak' klibinde oynattığı Rus model Katerina Kos ile aşk yaşadığı konuşuldu. Ardından İdil Fırat ile bir gece kulübünde eğlendiği ve yakınlaşmaya başladığı iddia edildi.

BERABER EĞLENDİLER İDDİASI

İddialara göre, İdil Fırat, Levent’teki gece kulübü ‘La Boucherie’de sahne alan Murat Dalkılıç’ı izledi, ikili daha sonra Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’da eğlendi.

ÖNDER FIRAT POPÇU VE OYUNCU İSTEMİYOR

İdil Fırat’ın babası Önder Fırat haber üzerine çıldırıdğı iddia edildi. İdil Fırat, “Aramızda bir şey yok. Arkadaşız” diyerek babasını sakinleştirdi. Önder Fırat kızı İdil’in oyuncu ve popçularla flört etmesine hep karşı çıkıyor.

"AŞIK OLURSAM SAKLAMAM"

Murat Dalkılıç'a İdil Fırat ile aşk yaşadığı iddiaları sorulunca popçu şöyle cevap vermişti: "Artık öyle bir şaşırıyorum ki cevap bile vermek istemiyorum. Şu an böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Saçma şeyler. Olduğu zaman hiç saklamadım zaten, yine olursa yine saklamam." Yani Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanlamıştı ama kalbinin kapılarını kapatmadığını da vurgulamıştı.

Murat Dalkılıç 2 yıl evli kaldığı Merve Boluğur’dan 2 ay önce boşandı.

İdil Fırat'ın babası Murat Dalkılıç'ı istemiyor

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