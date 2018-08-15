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İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

Eylül ayında Mert Fırat’la Alaçatı’da evlenecek olan İdil Fırat, kınasını İstanbul’da yapacak.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:37..
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İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

Kısa süre içinde evlilik kararı alan İdil Fırat ve Mert Fırat’ın, düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

"İDİL GELİNİN KINASI"

8 Eylül’de Alaçatı’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kınayı İstanbul’da yapacak. 27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi düzenleyecek olan İdil Fırat, davetiyesini arkadaşlarıyla paylaştı. Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, ‘İdil Gelinin Kınası’ yazıyor.

İdil Fırat, kınaya katılacak arkadaşlarına da özel bindallı diktireceğini söyledi.

İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

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