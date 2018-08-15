İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

1 Kilis’in Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi Suriye tarafında terör eylemlerinin artması üzerine Kilis’in Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

2 Van'da ağaca çıkıp saklanan terörist yakalandı Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ, bir terörist ise ölü ele geçirildi.

3 Eflatunpınar Hitit Su Anıtı turistlerin gözdesi oldu Konya Beyşehir'de Geç Hitit döneminden kalan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor.

4 Fikret Orman'dan Serdal Adalı hamlesi Erken seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi dahil birçok isme yeni yönetimde yer vermeyecek. Orman'ın eski başkan adayı Serdal Adalı'ya ise teklifte bulunduğu öğrenildi.

5 İtalya'da çöken köprüde ölenlerin sayısı en az 35 oldu İtalya'da meydana gelen köprü faciasında ölü sayısı 35'e yükseldi.

6 Van'da terör operasyonu: 1 ölü 1 yaralı Van'da jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda 1 PKK'lı öldürülürken, bir tanesi de sağ olarak yakalandı.