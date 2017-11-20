İdil'deki terör mağdurları evlerine kavuşuyor

Şırnak İdil'de terör örgütü PKK'lı teröristlerin kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Bu kapsamda, ilçede terör mağdurları için Turgut Özal Mahallesi Gölet mevkisinde ilk etapta yapımı tamamlanan 216 konut için Çok Programlı Lise Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

"RAHAT VE HUZURLA YAŞAMANIZ İÇİN TASARLANDI"

Kaymakam Ersin Tepeli, kura çekiminde yaptığı konuşmada, konutların hayırlı olmasını dileyerek, "Yapılan konutlar konum itibarıyla son derece uygun ve ilçenin kültürüne uygun şekilde imar edildi. Her şey planlanmış. Sizler için camisinden ticaret merkezine kadar daha rahat ve huzurla yaşamanız için tasarlandı. İçinde oyun parkları, sosyal donatılarla ailenizle, çocuklarınızla rahat edeceğiniz yapıları Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ kazandırıyor." diye konuştu.

"10 GÜN SONRA ANAHTARLARINI ALACAKLAR"

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Başer de, terör mağdurları için Bakanlığın Turgut Özal Mahallesi ve Gölet mevkilerinde TOKİ aracılığıyla 716 konut yaptığını, bunlardan 216'sının tamamlandığını bildirdi.

İlçede konutların 3 etap halinde yapıldığını ifade eden Başer, "İlk etap çalışmasının kurası çekildi. Kura ile hak sahiplerinin hangi evin sahibi olduğunu belirledik. Birinci etabın konutların tamamı tamamlandı. 10 gün sonra gerekli tapu ve ruhsat işlemlerinden sonra hak sahipleri evlerinin anahtarlarını alacak." ifadelerini kullandı.

TERÖR MAĞDURLARI MUTLU

Hak sahiplerinden Beşir Aksan, saldırıların ardından ilçeden ayrılarak Mardin'in Midyat ilçesinde kiralık bir evde yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Evinin terör saldırılarında yıkıldığını dile getiren Aksan, "Devletime teşekkür ediyorum, herkese hayırlı olsun. Yeni eve kavuşacağımız için çok mutluyuz." diye konuştu.