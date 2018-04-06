İdlib halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Rusya: Herhangi Rus karşıtı saldırıya sert cevap vereceğiz

Emniyet güçleri, Diyarbakır sokaklarında uyuşturucu tacirleri ve terör örgütü PKK militanlarına yönelik düzenlediği asayiş uygulamasıyla kentte huzuru sağladı.

Diyarbakır'da sokaklar bir bir arandı

Pendik'te yaşayan Filiz ailesinde tartışma çıktı. Betül Filiz ve eşi Sedat Filiz arasındaki tartışmada genç kadın kocasını av tüfeğiyle öldürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i proje terör örgütü PKK'dan kurtarmasının ardından, İdlib halkı Mehmetçik'i davet etti.

Avrupa'ya gitmek isteyen 202 kaçak göçmen, Libya açıklarında yapılan operasyon ile kurtarıldı.

7

Sakarya'da aranan katil zanlısı PKK'lı yakalandı

Adam öldürmek ve proje terör örgütüne üye olmak suçundan aranan terörist, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.