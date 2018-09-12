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İdlib konusunda Avrupa'ya göç uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'den başlayacak göç dalgasının Avrupa'ya da sıçrayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 08:42..
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İdlib konusunda Avrupa'ya göç uyarısı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta Rusya ve İran'ın desteğini alan Esad rejimi, İdlib'de kontrolü ele geçirmek için hazırlık yapmaya başladı.

İdlib'e askeri müdahale olmamasını isteyen Türkiye, binlerce sivilin katledilmesini önlemek için üst üste ateşkes çağrıları yaptı.

GÖÇ BAŞLADI

İdlib'e yönelik saldırıların başlaması, göç dalgasının fitilini de ateşledi.

Bölgede önlemler alan Türkiye, İdlib'den kaçanları Afrin'e yönlendirmeye başladı.

İdlib konusunda Avrupa'ya göç uyarısı

"AVRUPA'YI DA ETKİLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, göç dalgasının Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, Avrupa'nın da etkileneceğini söyledi.

Kalın, şunları söyledi: "Zaten milyonlarca mülteciyi Türkiye'de barındırdığımız bir dönemde yeni bir göç dalgasının on binler, yüz binleri kapsayacak bir göç dalgasının Türkiye'ye dönük gerçekleşmesi başka komplikasyonları ortaya çıkaracaktır. Bunun etkileri sadece Türkiye ile de sınırlı kalmayacaktır, buradan Avrupa'ya, başka ülkelere de sıçrayacaktır."

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