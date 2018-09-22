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İdlib mutabakatıyla teröristlerin Akdeniz hattı kapandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib Mutabakatı hakkında "memnuniyet verici" dedi.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 11:43..
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İdlib mutabakatıyla teröristlerin Akdeniz hattı kapandı

Raco, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerinden çıkan PKK'lı teröristler, Amanos Dağları üzerinden Akdeniz'e açılıyordu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgeler temizlendi, PKK'nın Akdeniz planı bozuldu.

RUSYA-TÜRKİYE MUTABAKATI

Rusya ile Türkiye arasında mutabakatın sağlanmasıyla İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları çizildi. Böylelikle teröristlerin Akdeniz hattı tamamen kapatılmış oldu ve İdlib'den Türkiye'ye 3.5 milyon insanın göç etmesinin, daha da önemlisi binlerce sivilin hayatını kaybetmesinin önüne geçilmiş oldu.

Bahçeli: PKK'nın Akdeniz'e açılma planı engellendi VİDEO

"PKK'NIN AKDENİZ'E AÇILMA PLANI ENGELLENDİ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Kadın Kolları Toplantısında yaptığı konuşmada bu mutabakata değinerek "İdlib mutabakatı bölgemiz açısından memnuniyet vericidir. Barış anlayışına önemli katkılar sağlamıştır. PKK'nın YPG'nin Akdeniz'e açılma planı engellenmiştir." dedi ve şöyle devam etti:

"Gerek İdlib gerekse diğer bölgelerde yapılacak operasyonlarda sivillerin korunmasını, Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının yaşanmamasını ülke olarak istiyoruz. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemez. İdlib mutabakatı bölgemiz için memnuniyet vericidir. 20 Eylül'de toplanan MGK'da alınan kararlar son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır. ABD'nin amacı kaostur, kargaşadır. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. Teröristler imha edilmelidir."

İdlib mutabakatıyla teröristlerin Akdeniz hattı kapandı

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