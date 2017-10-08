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İdlib operasyonu 2. gününde

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde gerçekleştirilecek intikal kapsamında çok sayıda askeri araç sınıra konuşlandırıldı.

08.10.2017 - 18:29
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İdlib operasyonu 2. gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun Demiryolu İstasyonu'na ulaşan tanklar askeri personel tarafından askeri tırlara yüklenerek, alınan güvenlik önlemleri dahilinde konvoy halinde İskenderun istasyonundan hareket etti.

ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

İdlib operasyonu 2. gününde

BÖLGEDE SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik gün boyu devam etti. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sabahın ilk saatlerinde sınır karakollarına sevk edilmişti.

İdlib operasyonu 2. gününde VİDEO

İdlib operasyonu 2. gününde

İdlib operasyonu 2. gününde

İdlib operasyonu 2. gününde

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