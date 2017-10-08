Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun Demiryolu İstasyonu'na ulaşan tanklar askeri personel tarafından askeri tırlara yüklenerek, alınan güvenlik önlemleri dahilinde konvoy halinde İskenderun istasyonundan hareket etti.

ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Hatay'a gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

BÖLGEDE SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik gün boyu devam etti. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sabahın ilk saatlerinde sınır karakollarına sevk edilmişti.

İdlib operasyonu 2. gününde VİDEO