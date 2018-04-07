İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

Mehmetçik'e destek ziyaretinde bulunduğu için CHP'nin hedefi olan Hülya Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün sözlerini hatırlattı.

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F.Bahçe yönetiminin Josef ve Giuliano planı

Fenerbahçe'de mevcut oyuncular içinde transfer teklifi alan iki futbolcu var. Sarı-lacivertli yönetim, Josef ve Giuliano'yu en az 25 milyon euroya satmayı planlıyor.