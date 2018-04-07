İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

TSK konvoyu, İdlib'de 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
Sabah saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Keferlusin köyünden Sermeda’ya oradan da Marretinum ile Han Şeyhun üzerinden Hama ilinin kuzey kırsalındaki Morik ilçesine ulaşarak yeni gözlem noktasını oluşturdu.
12 BÖLGEDE GÖZLEM NOKTASI
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.