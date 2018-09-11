İdlib'de asıl güç ılımlı muhaliflerde

Suriye'de gözlerin çevrildiği İdlib'de ılımlı muhalifler, 70 binden fazla güçle, Beşar Esad rejiminin saldırılarına karşı kenti savunuyor.

Muhaliflerin elinde kalan son kale İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, yarı yarıya Özgür Suriye Ordusuna bağlı muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) arasındaki hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda.

Ancak kentte asıl hakim gruplar ılımlı muhaliflerden oluşuyor.

ILIMLI MUHALİFLER BİR ARADA

İdlib'de toplam 14 ılımlı muhalif grup bulunuyor. Bu gruplar, geçen ayın başında Esad rejimi ve destekçilerinin son aylarda yaptığı yoğun yığınak nedeniyle tek çatı altında birleşti.

Çatı oluşuma Feylak-ı Şam, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1. Fırka, 2. Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El İslam Dareyya, El Hurriyye Tugayı, 23. Fırka, Suriye Kurtuluş Cephesi, Ceyşül Ahrar ve Sukuru Şam grupları dahil oldu.

Böylece ılımlı muhalifler, 70 binden fazla güçle İdlib'de rejime karşı savaşan en büyük grubu oluşturdu.

TÜM CEPHELERDE HAZIRLIK

Muhalifler, tüm cephe hatlarına yerleşmiş durumda.

Muhalifler dışında İdlib'de hakim bir diğer grup da Heyet Tahrir Şam. Nusra Cephesi'nin geçen senenin başında dağılmasından sonra içindeki yaklaşık 25 bin civarı güç, Heyet Tahrir Şam'ı kurdu. Grup, son aylarda çok sayıda bileşenin ayrılmasıyla güç kaybetti.

Nusra'dan ayrılanların birkaç bini de Hurrasuddin isimli grubu oluşturdu. Bu grup, El Kaide'nin devamı olarak biliniyor.

REJİM BÖLGELERİNE SALDIRI

Son 10 gündür rejim ve destekçileri, İdlib'in güneyi ile güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenliyor. Muhaliflerin cephe hatlarının yanı sıra sivil yerleşimlere de düzenlenen saldırılarda en az 30 sivil yaşamını yitirdi. Muhalif gruplar da misilleme olarak, Esad rejiminin askeri noktalarına füze saldırıları gerçekleştiriyor.