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İdlib'de büyük yıkım

Rus hava kuvvetleri ve Esad rejiminin bombardımanı İdlib'i vurdu. Saldırıların odağı olan İdlib'de can kaybı yükseliyor.

İHA | 05.09.2018 - 22:42..
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Suriye’nin İdlib kenti dünyanın tüm çağrılarına rağmen Rus hava kuvvetlerinin ve rejim güçlerinin saldırılarına sahne oluyor. Dün Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib’i vurmasının ardından bugün de Esad rejim güçleri şehri topçu atışına tuttu.

İdlib'de büyük yıkım


İDLİB'DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Bölgede faaliyet gösteren sivil savunmanın ekibinden Ebu Hasan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının saldırıları sonucunda Csir Eş-Şuğur ilçesinde ölenler ve yaralananlar olduğunu söyledi.

Rus uçakları ve Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırılar, Csir Eş-Şuğur ilçesi ve çevresindeki köylerde büyük bir yıkıma yol açtı. Suriye’de bir sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün köyleri vurması sonucu 5’i çocuk 3’ü kadın olmak üzere 15 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İdlib'de büyük yıkım VİDEO


İdlib'de büyük yıkım


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