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İdlib'de halk tünellere giriyor

Esad rejiminin İdlib operasyonundan canını kurtarmaya çalışan sivil halk, evlerinin altlarına açtıkları sığınak ve tünellere girmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 09:23..
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İdlib'de halk tünellere giriyor

Suriye'nin İdlib kenti rejim ile muhaliflerin son savaşına hazırlanıyor. Muhaliflerin elindeki son kale olarak görülen İdlib'de Rus uçakları ve rejime bağlı topçu birlikleri bombardıman başlatırken, siviller panik halinde canlarını kurtarmaya çalışıyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor

Sivillerin bir kısmı güvenli bölgelere göç ederken, kalanlar ise kendi imkanlarıyla saldırılardan korunmaya çalışıyor. Bunların da en başında İdlib'in altına inşa edilen tüneller ve sığınaklar geliyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor

SIĞINAKLARA İNİYORLAR

Halkın bir kısmı panik içinde rejim saldırılarına karşı önlem olarak sığınaklara iniyor. Evlerin altlarında, güvenli bölgelerde bulunan sığınaklar, çatışmasızlık döneminde kullanıma kapatılırken yeni saldırı ihtimali tünelleri yeniden açtırdı.

İdlib'de halk tünellere giriyor

YİYECEK STOKLUYORLAR

Bölge halkı özellikle tünellerde yiyecek ve içecek stoğu yaparken, kalacak yer ile yaşam bölgesi planlamasını da yapıyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor

PLASTİK VE POŞETTEN GAZ MASKESİ

Sivillerin hazırlığı bunlarla da sınırlı değil. Esad'ın olası kimyasal saldırılarına karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen siviller, yokluğun içinden adeta imkan üretiyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor

Plastik bardakların altına delikler açan siviller, bardağın içine poşetle kaplayıp, içini de kömürle doldurarak kendilerine gaz maskesi yapıyorlar. Kömürün filtre etkisini kullanarak kendilerine yaşam malzemesi oluşturmaya çalışan siviller, çaresizce saldırılardan korunmaya çalışıyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor

ÇOCUKLARA EĞİTİM

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta rejime bağlı birlikler birçok kez kimyasal saldırılarla katliamlar yaptı. Bu saldırılara karşı İdlib'de de en çok hedef olabilecek çocuklara eğitim verilmeye başladı. Sivillerin kendi aralarında verdiği eğitimlerde çocuklara gaz maskesi kullanımı, tünel ve sığınaklara giriş çıkış ve hayatta kalma eğitimleri veriliyor.

İdlib'de halk tünellere giriyor


O yaşta arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken çocuklar, gözlerinde korkuyla hayatta kalmayı öğreniyor...

İdlib'de halk tünellere giriyor

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