taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.092
USD
3,7067
EURO
3,9535
ALTIN
146,49
PETR
55,5900

İdlib'de hava saldırıları: 21 ölü

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi.

07.02.2017 - 11:40
  1. Haberler
  2. Dünya

suriye

İdlib sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rusya'ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar, İdlib'in Kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu.'' dedi.

21 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 18 sivilin yaralandığını kaydeden Ulvan, sivil savunma ile sağlık ekiplerinin yaralıları saldırı bölgesinden çıkarttığını dile getirdi.

Olayda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Ulvan, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Suriye'de rejime ait savaş uçakları, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken, Rusya'ya ait uçakların birçoğu aynı anda havalanarak saldırı gerçekleştirebiliyor.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

74
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

96
Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'de peş peşe depremler

25
Olaylı derbinin faturası ağır oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu

19
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

94
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

33
Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

Murat Bardakçı: İzmir Marşı Osmanlı dönemine ait

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM