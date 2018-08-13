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İdlib'de hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Suriye'nin İdlib ilinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye ulaştı.

AA | 13.08.2018 - 14:52..
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Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi.

İdlib'de hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi

ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda, kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede dün sabah 4 sularında büyük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamada kuzey Humus'tan tehcir edilenlerin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı. Enkaz altından 35'i kadın ve çocuk 67 sivilin cansız bedenini çıkarabildik. 50 sivil de yaralandı."

İdlib'de meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor - VİDEO

PATLAMANIN NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Hac Yusuf, bugün sabah sona eren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çoğu kadın ve çocuk 17 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve araç da hasar gördü.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

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