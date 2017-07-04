İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuneytra beldesinde bomba yüklü bir aracın Kur'an kursu olarak kullanılan merkezin önünde infilak ettirildiğini söyledi.

16 KİŞİ DE YARALANDI

Yusuf, "Bombalı saldırı Kur'an kursunun hemen önünde yapıldı. İlk belirlemelere göre Kur'an kursu yöneticileri ve eğitimcilerinden 7 kişi öldü, aralarında Kur'an kursunda eğitim gören çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı." dedi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Yusuf, durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

İdlib'deki yetkililer olayın araştırıldığını bildirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.