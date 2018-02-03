İdlib'de Rus savaş uçağı düşürüldü

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Kızıl Meydan'da kar yağışı etkili oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Başkentin en önemli meydanı tarihi Kızıl Meydan da Moskovalılar ve yabancı turistler kar yağışı sırasında yürüyüş yaptı