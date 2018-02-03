taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

İdlib'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde muhalif gruplar Rus SU25 model savaş uçağını vurdu.

AA | 03.02.2018 - 21:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriye'nin İdlib kentinde muhalif gruplar Rus SU25 model savaş uçağını vurdu. Uçağın düşürülmesi sonucu Rus pilot hayatını kaybetti.

RUSYA SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILIK VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının düşürüldüğü bölgeye yapılan hava harekatında 30 Suriyeli muhalifin öldürüldüğü belirtildi.

İdlib'de Rus savaş uçağı düşürüldü

PİLOTUN NAAŞI TESLİM ALINACAK

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Öte yandan Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde pazar yerine roket atılması sonucu 10 kişi, dün İdlib'de düzenlenen hava saldırısında ise 10 kişi olmak üzerek 20 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Türk tankına saldırı

Afrin'de Türk tankına saldırı

310
Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

199
Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

Gürsel Tekin'in oy tahmini Didem Arslan'ı şaşırttı

326
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

119
Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

65
İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

66
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM