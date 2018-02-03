İdlib'de Rus savaş uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde muhalif gruplar Rus SU25 model savaş uçağını vurdu. Uçağın düşürülmesi sonucu Rus pilot hayatını kaybetti.
RUSYA SAVAŞ UÇAKLARI KARŞILIK VERDİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının düşürüldüğü bölgeye yapılan hava harekatında 30 Suriyeli muhalifin öldürüldüğü belirtildi.
PİLOTUN NAAŞI TESLİM ALINACAK
Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi.
Öte yandan Suriye'nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde pazar yerine roket atılması sonucu 10 kişi, dün İdlib'de düzenlenen hava saldırısında ise 10 kişi olmak üzerek 20 kişi hayatını kaybetmişti.