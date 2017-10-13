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İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Daret İzze ilçesinde Cuma namazından sonra toplanan halk, Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.

13.10.2017 - 15:40
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İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki halk, ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına cuma namazı sonrası sevgi ve destek gösterisi düzenledi.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

TÜRK ASKERİNE SEVGİ SELİ

Halep'in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk cuma namazının ardından bir araya gelerek, Türk askerlerinin İdlib intikalini destekledi.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve "Daret İzze'ye hoş geldiniz", "Fatihin torunları ülkenize hoş geldiniz", "Suriye halkını koruduğunuz için teşekkür ederiz", "Memleketinize hoş geldiniz" şeklinde Türkçe ve Arapça yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Merhaba Türk kardeşlerimiz, kahrolsun PKK", "Türk kardeşlerimiz hoş geldiniz" sloganları attı.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

İDLİB AFRİN HATTI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek dün gece sınırın Suriye tarafına geçen TSK unsurları, halihazırda İdlib'in kuzeyinde bulunuyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bir noktada konuşlandı. Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

İDLİB'İN GARANTİSİ ASTANA

İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak. TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

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