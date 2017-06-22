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İdlib'de Türk ve Rus askeri olacak

Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Türkiye ve Rusya askerleri İdlib'e konuşlanacak.

22.06.2017 - 17:54
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İdlib'de Türk ve Rus askeri olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir araya geldiği toplantıda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu şunları söyledi;

"İDLİB'DE TÜRK VE RUS ASKERİ KONUŞLACAK"

"Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün’ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var: Belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler. Bu görev gücü içerisinde onlar da yer alabilir. O mekanizmanın birinci amacı, ateşkesi daha yapısal hâle getirmek. Oralarda bu güçler bulunduğu zaman onların çatışma ihtimalini minimize etme imkânı olacak. Ama bu çok detaylı bir çalışma gerektiriyor."

"MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

"Haritalara bakılıyor, kim nereden girecek, kaç asker nerede olacak… Yani 300 asker mi, 500 asker mi lazım mesela? Şimdi İdlib’in şu anda bir milyondan fazla nüfusu var. Buraya ne kadarlık bir güç konuşlandırılması gerekeceğini şu anda askerler müzakere ediyorlar. Temmuz’daki Astana toplantısına kadar bunun daha somut bir şekil almasını bekliyoruz."

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İdlib'de Türk ve Rus askeri olacak

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