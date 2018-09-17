İdlib'de yeni sığınaklar açılıyor

İdlib'de rejim güçleri ile Rusya İdlib'de saldırılar gerçekleştiriyor. Son günlerde saldırılar durma noktasına gelince de sivillerin canını kurtmak için kaçmaya başladı. Bir kısım sivil de sığınaklara girdi.

Sığınak saysıının yetersiz olması nedeniyle siviller yeni sığınaklar kazmaya başladı.

KAZMA KÜREK İLE SIĞINAK

İdlib'in Kafr Ain bölgesinde bir grup sivil sığınak açmak için kazma ve kürekleriyle toprak ve kaya bloklarında delikler açmaya çalıştı. Kendi imkanlarıyla rejim zulmünden kurtulmaya çalışan Suriyeliler, canlarını kurtarabilmek için yerin metrelerce altına tüneller ve mağaralar kazıyor.





ÇOCUKLAR DA TÜNEL AÇIYOR

Sivillerin açtığı tünel ve sığınakların temizlenme işlemlerine küçük yaştaki çocuklar da destek verdi. Tünel ve mağaraların içindeki moloz yığınları, çocukların küçücük ellerinde dışarı çıkartıldı.

O yaşta oyun oynayıp okula gitmesi gereken çocuklar, Esad zulmünden dolayı ne sokağa çıkabiliyor, ne de okula gidebiliyor.

İDLİB'DE EVLERİN ALTI SIĞINAK

Rejimin saldırısı altındaki Suriye’nin İdlib kentinde, siviller hava saldırılarından korunmak için evlerinin altını sığınağına çevirdi. Tedirginlik yaşayan siviller, uçak sesi duyunca evlerini terk ederek sığınağa girerek kendilerini korumaya çalışıyor.



