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İdlib'deki saldırıdan etkilenen 32 kişi Türkiye'de

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenip Türkiye'ye getirilen kişi sayısı 32'ye ulaştı.

05.04.2017 - 05:06
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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıdan etkilenen Suriyelilerin Türkiye'ye sevki sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye'ye geçiriliyor.

Sabah saatlerinden bu yana Türkiye'ye getirilen ve Hatay'daki hastanelere kaldırılan kişi sayısının 32 olduğu, durumu ağır olan 2 kişinin de kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavisi süren hastalardan Veda Ajej (35) isimli kadın, saldırı sırasında eşi ve çocuklarıyla evde olduğunu belirtti.

İdlib'deki saldırıdan etkilenen 32 kişi Türkiye'de

"AİLEMDEN HABERİM YOK"

Büyük bir gürültüyle uyandıklarını aktaran Ajej, "Gazdan etkilenmiştik. Kalkıp, düşmeye başladık. Ayakta duramıyorduk. Baş dönmesi ve mide bulantısı oldu. Nefesim daraldı. Nefes alamaz oldum. Gözlerimden yaş geliyordu. Sonra kendimi kaybetti. Gözümü Türkiye'de hastanede açtım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ve 2 çocuğumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Mahmut Mansur da saldırı sırasında fırında çalıştığını belirtti.

Fırının evlerine yakın olduğunu anlatan Mansur, "Büyük bir patlama oldu. Başım dönmeye başladı. Yere düştüm. Ayağa kalkamaz oldum. En son etrafımda enkaz vardı ve çığlıkları duydum. Çok sayıda ölü ve yaralı vardı, gerisini hatırlamıyorum." dedi.

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