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İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

Türkiye'ye ait 12 gözlem noktasının güçlendirilmesi için gönderilen beton bloklar 12 ton ağırlığında.

DHA | 25.09.2018 - 11:21..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi görüşmesinde imzalanan 10 maddelik İdlib mutabakatına göre, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktası güçlendirilecek.

Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın hemen ardından, İdlib çevresindeki Türkiye gözlem noktalarının güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye beton blok sevkiyatı yoğunlaştı.

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

SEVKİYAT 1 AY SÜRECEK

Son 1 haftada, gözlem noktalarının güçlendirilmesi için Türkiye'den 250 beton blok İdlib'e gönderildi. Her gün yaklaşık 15 tır, 4 metre yüksekliğinde, 12 ton ağırlığındaki beton bloklarla Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezden tırlara yüklenen bloklar, İdlib'e gönderildi. Dün, 20 tıra yüklenen 60 beton blok, İdlib'deki 3 no'lu gözlem noktasına götürüldü. Tüm gözlem noktalarının güçlendirilmesi için beton blok sevkiyatının 1 ay boyunca yoğun şekilde süreceği belirtildi.

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

REYHANLI'DAKİ ŞANTİYEDE İMAL EDİLİYOR

Terör saldırılarına karşı önlem almak amacıyla kullanılan beton bloklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki şantiyede üretiliyor. 35 işçinin çalıştığı şantiyede her bir blok için 250 kilogram demir, 4,5 metreküp beton kullanılıyor. 30 santim kalınlığında, 2 metre genişliğindeki bloklar, birbirine bağlanan demirlerin konulduğu çelik kalıpların içine beton dökülerek imal ediliyor. Çelik kalıpların içinde 24 saat bekletilen bloklar, daha sonra vinç yardımıyla çıkarılıp tırlara yüklenerek lojistik merkeze, oradan da İdlib'e gönderiliyor.

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

Beton blokların boyutları, kullanılacak noktaya göre değişiyor. Özellikle araçlı terör saldırılarına karşı önlem olarak kullanılan beton bloklar, yurt içideki bir çok güvenlik noktasında ve Suriye sınır hattında kaçak geçişleri önlemek için de de kullanıldı.

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

İdlib'e 1 haftada 250 beton blok gönderildi

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