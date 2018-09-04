İdlib'e beton blok sevkiyatı

Enflasyon rakamlarının yüzde 17,90'a çıkmasını değerlendiren Erdoğan, "Sıkıntımız söz konusu değil, bunları aşacağız" dedi.

Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü geçen Mart’tan bu yana aşk yaşıyor.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele

PKK'ya destek veren belediyelere atanan kayyumlar, vatandaşı hizmetle tanıştırdı. Bölgede her cadde ve sokağa asfalt döküldü.

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Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurguladı.