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İdlib'e beton blok sevkiyatı

Suriye sınırına gece gündüz süren askeri sevkiyatların yanında, Astan Anlaşmaları çerçevesinde beton blok sevkiyatları da yapılıyor.

AA | 04.09.2018 - 11:58..
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İdlib'e beton blok sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank yüklü askeri konvoy Hatay'a ulaştı.

ASKERİ SEVKİYATLAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Çeşitli kentlerden gönderilen tank yüklü tırlar, İskenderun ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri konvoy, sınır ilçelerine doğru hareket etti.

İdlib'e beton blok sevkiyatı

ASTANA ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BETON BLOK SEVKİYATI

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktalarıyla, sınır hattındaki birliklere beton blok sevkiyatı sürüyor.

İdlib'e beton blok sevkiyatı

12 TON AĞIRLĞIĞINDA

Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen 12 ton ağırlığında ve 4 metre yükseklikteki dev bloklar, tırlarla gözlem noktaları ile sınır birliklerine gönderildi.

İdlib'e beton blok sevkiyatı

İdlib'e beton blok sevkiyatı

İdlib'e beton blok sevkiyatı

İdlib'e beton blok sevkiyatı

İdlib'e beton blok sevkiyatı

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