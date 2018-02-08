İdlib'e hava saldırıları: 10 ölü, 20 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

"Büyük doğumlar sancılı olur" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, devletlerin maşası olan terör örgütlerinin tarihten silineceğini söyledi.

Amerika, PYD militanlarından kurduğu SDG'nin Menbiç'te kalmaya devam edeceğini ve masada kendilerine yer vereceklerini açıkladı.

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ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

Terör örgütlerini destekleyen Amerika, artık onlar için savaşa da girmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Esad'ın saldırı düzenlediği PYD'nin uzantısı SDG için çatışmaya girdi.