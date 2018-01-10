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İdo aşkını ilan etti

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, sevgilisi Yasemin Şefkatli’ye fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:45..
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2017 yazından beri Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayan İdo Tatlıses, sonunda aşkını haykırdı. Babası İbrahim Tatlıses'in ’Sen aşıksın arkadaş’’ şarkısına gönderme yapan İdo Tatlıses "Yıllar önce sevgili babam sanki o şarkıyı bana söylemiş" dedi.

İŞTE İDO'NUN AŞKINI İLAN ETTİĞİ O SATIRLARI:

"İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni.

ONUN YÜZÜNDEN BAŞKA HİÇBRİ YÜZ GÖRMEK İSTEMİYORSUN

Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’.

AŞKIN TARİFİ NE KADAR ZORMUŞ

Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel"

İdo aşkını ilan etti

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