İdo Tatlıses: Annemle babam evlenirse yıkarım ortalığı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçen gün Bodrum'da bir mekanda sahne aldı.

"BENİM HOŞUMA GİDİYOR"

Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren İdo, geçen hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti.

"ORTALIĞI YIKARIM"

Ardından ''Tekrar evlenmelerini ister miydin?" sorusuna"Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum." diye karşılık veren İdo, muhabirlerin "Bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin?" sorusunaysa "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi.