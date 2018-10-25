taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69025
Euro
6.51105
Altın
1232.17
Borsa
92495.08
Gram Altın
225.539

İdo Tatlıses askere gidiyor

İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapmaya karar verdi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
İdo Tatlıses askere gidiyor

İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Keyifli olduğu gözlenen Tatlıses, askere gidebileceğini açıkladı.

İdo Tatlıses askere gidiyor

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAK

Vatan'da yer alan habere göre, bedelli askerlik yasasından yararlanacak olan şarkıcı, “Yeni celp döneminde ben de askere gidebilirim” dedi.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Tatlıses, daha önce bedelli askerlikle ilgili "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

111
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

70
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

68
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

84
MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

69
Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

29
Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM