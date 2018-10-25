İdo Tatlıses askere gidiyor

İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Keyifli olduğu gözlenen Tatlıses, askere gidebileceğini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAK

Vatan'da yer alan habere göre, bedelli askerlik yasasından yararlanacak olan şarkıcı, “Yeni celp döneminde ben de askere gidebilirim” dedi.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Tatlıses, daha önce bedelli askerlikle ilgili "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" demişti.