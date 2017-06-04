İdo Tatlıses: Çocuk için nikah şart değil

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

NİKAH ŞART DEĞİL

Baba olmak istediğini söyleyen Tatlıses, ne zaman evleneceği konusunda kafasında bir tarih olmadığını belirtti.

İdo, çocuk sahibi olması için nikahın şart olmadığını da sözlerine ekledi.

BEN TEK EŞLİYİM

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan İdo Tatlıses'in açıklamalarından bir kısım;

Baban gibi çok eşli misin?

Babamın çok eşli olduğunu sanmıyorum. Babam bir ilişki içindeyken başka bir ilişki yaşamamıştır. Diğeri kimliğine ters! Ben tek eşliyim.

Aşk adamı mısın?

İlişkiye başlarken tabii aşık olmam lazım. Tek gecelik birliktelikler olmuyor.

Çocuk sahibi olmayı istiyor musun?

En çok istediğim şey! Erkek-kız fark etmez! Genç baba olmayı isterim. Erkek olursa İbrahim, kız olursa Derya koymak istiyorum adını.

ÇOCUK İÇİN NİKAH ŞART DEĞİL

Nikahsız çocuk sahibi olur musun?

Annem ve babamın da nikahı yoktu. Nikah illa da şart değil. Bir de gerçekten çok seven insanların hakkını yerim... Bu konuda büyük konuşmak istemem.





Sen de resmi nikahsız doğan bir evlatsın, bir farkı var mı?

O kağıdın bir farkı var mı? Bence yok! Yani, annemin annem olmasından, babamın da babam olmasından bir şey eksiltmiyor.