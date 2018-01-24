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İdo Tatlıses: Hiçbir dil bu duyguları anlatmaya yetmez

Sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren İdo, Yasemin'in doğum gününü de pas geçmedi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 11:21..
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Instagram sayfasında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı paylaşan İdo, altına uzun bir kutlama mesajı yazdı.

İşte İdo'nun o yazısı...

"SENİN DOĞDUĞUN GÜN.."

"Biliyor musun sevgilim, ocak kelimesi eski Türkçede ‘ateş tutuşturmak’ anlamına geliyormuş. Ben bilmiyordum, sayende öğrendim. Birçok şey gibi... Misal; sadece yedi ana renkten değil, milyarlarca ara renkten, ayrıntıdan oluştuğu ve bütün gizemini tam da bu ayrıntılardan aldığı gibi... Ocak ayı senin doğduğun ay. Ve senin doğduğun günü içinde barındırdığı için benim için kutlu ay olan ocak, ‘ateş tutuşturmak’ manasına geliyormuş. Bildiğim tek şey bugün Ocak 24 ve senin doğum günün. Şu azıcık hayatımızın, birlikte geçirdiğimiz kısacık diliminde bana kattığın koskoca şeyler için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın."

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