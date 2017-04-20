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İdo Tatlıses: Kız arkadaşlarım annemden çekiniyor

Genç şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın kendisini çok kıskandığını belirterek "Kız arkadaşlarım annemden çekiniyor" dedi.

20.04.2017 - 14:52
  1. Haberler
  2. Magazin

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ‘Gece Kuşu’ adlı programa konuk olarak kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ANNEM BENİ ÇOK KISKANIYOR"

Genç şarkıcı, kahkahaların eksik olmadığı programda söz ilişkilere gelince, "Annem (Derya Tuna) beni çok kıskanıyor. Bu durumdan biraz tedirgin olmuyor değilim. Annemden dolayı hayati tehlikem olduğunu düşünüyorum ya da birlikte olacağım kişinin bir hayati tehlikesi olacağını düşünüyorum" şeklinde espri yaptı.

İdo Tatlıses: Kız arkadaşlarım annemden çekiniyor

"KIZ ARKADAŞLARIM ANNEMDEN ÇEKİNİYOR"

"Aslında istediğim annem gibi birisi ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum öyle biri yok" diyen İdo, kız arkadaşlarının Derya Tuna'dan biraz çekindiklerini de söyledi.

DERYA TUNA: İDO ABARTIYOR

Canlı yayına telefonla bağlanan Derya Tuna, "Kız arkadaşlarına burun kıvırıyormuşum. Asla öyle bir şey yapmadım, abartıyor. Sadece birkaç tanesine” dedi. Öte yandan Tuna, "İdo’ya kız arıyorum. Onun mutluluğu benim mutluluğum” diyerek herkesi şaşırttı.

İdo Tatlıses: Kız arkadaşlarım annemden çekiniyor

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