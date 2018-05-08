İdo Tatlıses: Kokusu burada kendisi yok gel de uyu

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti birbirlerine özlemlerini sosyal medyada dile getirdi.

"GEL DE UYU"

Sıkı bir konser maratonunda olan genç şarkıcı, sevgilisi ile çekildiği bu kareyi paylaşarak "Kokusu burada kendisi yok gel de uyu .." notunu düştü.

İDO'NUN YANINA IŞINLANMAK İSTEDİ

Şefkatli ise karşılık olarak ikilinin yer aldığı bu fotoğrafı "Işınlanma niye hala icat edilmedi?" notuyla paylaştı. Genç çiftin aynı ayakkabıları giymesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Genç çiftin aynı ayakkabıları giymesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.