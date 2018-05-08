taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.601
USD
4,2893
EURO
5,0934
ALTIN
180,82
PETR
75,6200

İdo Tatlıses: Kokusu burada kendisi yok gel de uyu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'ye sırılsıklam aşık.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 14:50..
  1. Haberler
  2. Magazin

İdo Tatlıses: Kokusu burada kendisi yok gel de uyu

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti birbirlerine özlemlerini sosyal medyada dile getirdi.

"GEL DE UYU"

Sıkı bir konser maratonunda olan genç şarkıcı, sevgilisi ile çekildiği bu kareyi paylaşarak "Kokusu burada kendisi yok gel de uyu .." notunu düştü.

İdo Tatlıses: Kokusu burada kendisi yok gel de uyu

İDO'NUN YANINA IŞINLANMAK İSTEDİ

Şefkatli ise karşılık olarak ikilinin yer aldığı bu fotoğrafı "Işınlanma niye hala icat edilmedi?" notuyla paylaştı. Genç çiftin aynı ayakkabıları giymesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Genç çiftin aynı ayakkabıları giymesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti.
Demet Akalın: Eşofmanım Gucci, tişörtüm Louis Vuitton
Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın 'Kıyafetine biraz özenseydin' diyen takipçisine şu yanıtı verdi.
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı
Hülya Avşar dedesi İlhan Bardakçı'nın Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri olduğunu iddia etti.
Fahriye Evcen'den çita açıklaması
Eşi Burak Özçivit'le Afrika'da tatil yapan Fahriye Evcen, çitayla çektirdiği fotoğrafa tepki gösterenlere cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

175
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

273
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

72
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

191
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

431
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

287
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM