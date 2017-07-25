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İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

Yeni şarkısıyla gönülleri fetheden İdo Tatlıses, iki ayda 15 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.

25.07.2017 - 09:49
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İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Habertürk'ten Neziha Kartal'ın sorularını yanıtladı. 2 ayda 15 kilo vermesiyle dikkat çeken Tatlıses, bunu sıkı bir diyete borçlu olduğunu söyledi:

"ZAYIFLAMAK İÇİN ÖLÜM ORUCUNA GİRDİM"

"İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım. Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm."

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

İdo Tatlıses: Zayıflamak için ölüm orucuna girdim

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